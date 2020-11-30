Певица украинского происхождения Лолита Милявская, придумала и спела новую песню, посвященную уходящему 2020 году, помог ей в этом артист балета Николай Цискаридзе. Видео с записью нового трека певица разместила в своем Instagram 29 ноября

«Выступает артистка Милявская, новый хит, 2020 год. Бл*! Бл*! Полное бл* и феерверк! С окончанием 2020 года! Николай Цискаридзе и бл*!» — спела Лолита.

«Выгребную яму бы чистила»: Лолита шокировала признанием о прошлой жизни © Лолита/Instagram

Одной из первых видео исполнительницы прокомментировала ее украинская коллега Оля Полякова, которая написала похудевшей Лолите: «Ты как тростинка». На что та отреагировала цитатой из новой песни: «Ага, бл*». Оценили шутку и другие подписчики.

«Ой, Лолита, рассмешила! Сегодня на работе всем покажу», «Ох, предупреждать надо! У меня же наушники были надеты! Мои перепонки!» — пишут в комментариях.

Ранее Лолита и другие звезды сетовали, что 2020 год выдался для них крайне сложным, из-за отмены концертов и корпоративов у селебрити начались финансовые проблемы.