В следующем году ВС Украины могут получить еще 20 самоходных гаубиц «Дана» чешского производства. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко

Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

«Что касается чешской "Даны", то это никакая не старая, "бэушная" техника. Это новая модернизированная артсистема, которая стоит на вооружении многих стран, в том числе Чехии и Польши. Даже на Украине она есть, но первая версия — еще 1970-х годов», — сказал Фоменко.

По его словам, представители «Укрспецэкспорта» уже прибыли в Чехию, чтобы контролировать процесс производства гаубиц.

Теперь поставки чешского оружия должны одобрить Генштаб, Минобороны и профильный комитет Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, украинские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства во время учений на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области.