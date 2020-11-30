По данным СМИ, Украина намерена закупить 152-миллиметровые артсистемы «Дана», которые более не соответствуют стандартам НАТО. Фоменко представление о чешской гаубице как об устаревшем оружии опроверг.
«Что касается чешской "Даны", то это никакая не старая, "бэушная" техника. Это новая модернизированная артсистема, которая стоит на вооружении многих стран, в том числе Чехии и Польши. Даже на Украине она есть, но первая версия — еще 1970-х годов», — сказал Фоменко.
По его словам, представители «Укрспецэкспорта» уже прибыли в Чехию, чтобы контролировать процесс производства гаубиц.
Теперь поставки чешского оружия должны одобрить Генштаб, Минобороны и профильный комитет Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, украинские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства во время учений на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области.