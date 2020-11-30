Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией. Об этом она сказала на пресс-конференции, передает РИА Новости 30 ноября

От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.