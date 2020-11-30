За прошедшие сутки на Украине коронавирус диагностировали у 9 946 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 30 ноября Советом национальной безопасности и обороны (СНБО)

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng выросло до 732 625.

От осложнений, вызванных заболеванием, с начала пандемии скончались 12 327 человек (114 за сутки), 345 149 выздоровели (5771 за сутки).

Наибольшее число случаев заражения за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (1 460 человек), Запорожской области (725), Киевской области (691), Днепропетровской области (1 138) и Одесской области (818).

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости в стране ввели карантин выходного дня.