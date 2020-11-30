Общее число случаев заражения выросло до 732 625.
От осложнений, вызванных заболеванием, с начала пандемии скончались 12 327 человек (114 за сутки), 345 149 выздоровели (5771 за сутки).
Наибольшее число случаев заражения за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (1 460 человек), Запорожской области (725), Киевской области (691), Днепропетровской области (1 138) и Одесской области (818).
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости в стране ввели карантин выходного дня.