В Instagram-профиле под названием Vybory_chernivtsi в воскресенье, 29 ноября, пообещали разыгрывать подарки среди тех, кто сделает фото на избирательном участке в Черновцах во время голосования на выборах мэра. Об этом сообщила гражданская сеть «ОПОРА»

В Черновцах зафиксировали крайне низкую явку на выборах мэра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Указано, что для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо подписаться на страницу Vybory_chernivtsi, в день голосования 29 ноября сделать фото на участке, опубликовать фото у себя в историях, отметить названный профиль и оставить комментарий под конкурсным сообщением.

В «ОПОРЕ» отметили, что с юридической точки зрения это не является нарушением.

«Фактически такие призывы не являются агитацией, ведь в таких призывах прийти на участки отсутствует упоминание одного из кандидатов. Однако есть основания предполагать, что такие объявления направлены побудить прийти на участки электорат именно одного из кандидатов. Ведь агитация за или против кандидатов в канун и день голосования запрещена, так же и как запрещено сопровождение агитации предоставлением избирателям материальных благ», — сказала советник по юридическим вопросам «ОПОРЫ» Татьяна Юзвяк.

Тем временем фотографирование и видеосъемка на участках уже были зафиксированы. Так, на участке №730520 избиратель вел видеосъемку, когда получал бюллетень, и продолжил снимать во время его заполнения в кабинке для тайного голосования. На замечания мужчина не реагировал, в связи с чем наблюдатель обратился в полицию. Правоохранители просмотрели фото и видео и постановили, что факта нарушения тайны голосования не было.

В то же время на избирательном участке №730466 зафиксировали фотографирование бюллетеня перед вбросом его в ящик. Нарушительница быстро покинула участок, и наблюдатели не успели среагировать.

На избирательном участке №730510 наблюдатель заметил, как избиратель вышел из кабинки для голосования, подошел к избирательной урне, сфотографировал бюллетень и бросил его в урну. Член комиссии сделал замечание, избиратель сразу покинул помещение для голосования.

На избирательном участке №730462 женщина не зашла в кабинку для голосования, поставила галочку и сфотографировала бюллетень, потом попросила мужа ее сфотографировать у ящика. Члены комиссии сделали ей замечание и разъяснили, что фотографирование бюллетеней является нарушением избирательного законодательства.

На участке №730543 избиратель сфотографировал бюллетень. Полиция опросила избирателя о цели фотографирования. Оказалось, что он сфотографировал пустой бюллетень.

На участке №730487 наблюдатель услышал звук вспышки в одной из кабинок для голосования. Он обратился к избирательнице, которая сразу удалила фото. Комиссия и полиция не успели отреагировать.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов в Черновцах зафиксировали крайне низкую явку — 6,5%.