На снимке артистка в ярком спортивном костюме вышла на лыжную прогулку, и предложила всем поклонникам присоединиться к ней, а также напомнила, что скоро всем предстоят приятные хлопоты.
«Новый год не за горами, будем елку наряжать», — написала Кравченко.
«Девушка в красном, вы прекрасны», «Зима пришла, зиме дорогу!», «Это кадр со Сватов-7?» — отреагировали пользователи.
Несмотря на абсолютно нейтральную публикацию, кто-то из подписчиков все-таки попытался привнести в снимок политические краски, заявив, что костюм актрисы выполнен в цветах нового белорусского флага — белом и красном.
При этом внимательно посмотреть на снимок, то можно увидеть, что на рукавах у Кравченко вышит российский герб.