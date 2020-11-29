Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Сваты», Татьяна Кравченко 27 ноября поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, призывающим к активному образу жизни

Организм отозвался: Кравченко рассказала, что испытала в одной постели с Добронравовым — видео © Татьяна Кравченко/Инстаграм

«Новый год не за горами, будем елку наряжать», — написала Кравченко.

«Девушка в красном, вы прекрасны», «Зима пришла, зиме дорогу!», «Это кадр со Сватов-7?» — отреагировали пользователи.

Несмотря на абсолютно нейтральную публикацию, кто-то из подписчиков все-таки попытался привнести в снимок политические краски, заявив, что костюм актрисы выполнен в цветах нового белорусского флага — белом и красном.

При этом внимательно посмотреть на снимок, то можно увидеть, что на рукавах у Кравченко вышит российский герб.