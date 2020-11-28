Жириновский заявил, что придумал план действий для воссоединения 80% территории современной Украины с Россией.
По его задумке, в результате нападения Украины на Крым и Донбасс ее армия будет уничтожена вместе с войсками подоспевшей на помощь Польши. Далее, заявил политик, подключится Германия и начнется раздел Украины.
В итоге, согласно плану Жириновского, Галиция станет отдельной страной, а часть регионов Украины войдет в состав России.
«Большой политик — Владимир Вольфович! И мыслит стратегически», — прокомментировал идею телеграм-канал Украина.ру.
Ранее Жириновский отметил, что предложение Кабмина Украины принудительно отселять российских граждан из Донбасса и интернировать их в специальных лагерях — настоящий фашизм.