Депутат Государственной Думы от ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ЛДПР-ТВ выступил с планом по «разделу Украины». Об этом 28 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

Жириновский заявил, что придумал план действий для воссоединения 80% территории современной Украины с Россией.

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В итоге, согласно плану Жириновского, Галиция станет отдельной страной, а часть регионов Украины войдет в состав России.

«Большой политик — Владимир Вольфович! И мыслит стратегически», — прокомментировал идею телеграм-канал Украина.ру.

Ранее Жириновский отметил, что предложение Кабмина Украины принудительно отселять российских граждан из Донбасса и интернировать их в специальных лагерях — настоящий фашизм.