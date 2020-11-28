В Грузии ввели национальный локдаун с 28 ноября по 31 января следующего года с паузой на Новый год и Рождество. Об этом 27 ноября сообщил Sputnik

Грузия вводит комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В восьми крупнейших городах страны — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти — перестанет работать общественный транспорт.

Рестораны и кафе переходят на режим доставки или выноса пищи. Останавливают работу все магазины, кроме продуктовых, аптек, газетных киосков. Запрещается работа фитнес-центров и бассейнов по всей стране, проведение семинаров, тренингов, спортивных и культурных кружков.

Увеличивается время действия запрета на нахождение на улицах: нельзя выходить из дома с 21:00 по местному времени.

Вместе с тем, с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками все ограничения, кроме запрета на ночное передвижение, будут сняты. Запрет на нахождение на улице будет снят в новогоднюю ночь — 31 декабря и Рождество — 6 января. С 3 по 15 января все ограничения снова вступают в силу.

С начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 127 тысяч человек, 1195 пациентов скончались.