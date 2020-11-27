Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит решение по ситуации в Донбассе, не уточнив, будет оно открытым или нет. Об этом 27 ноября он рассказал в интервью изданию «Фокус»

Главнокомандующий ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем © Скриншот ICTV

Ранее сообщалось, что Кабинет министров подаст на рассмотрение Рады проект закона, которым, как считает Украина, после присоединения ДНР и ЛНР, граждане республик должны будут сдать свои паспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский в послании к парламенту заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить регион.