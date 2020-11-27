«7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров подаст на рассмотрение Рады проект закона, которым, как считает Украина, после присоединения ДНР и ЛНР, граждане республик должны будут сдать свои паспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский в послании к парламенту заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить регион.