По словам Alyona Alyona, в целом ее соотечественники простые и искренние люди, способные на такт и слова поддержки, если это необходимо.
«Но далеко не все делают это вежливо, многие не учитывают, занята ли я в данный момент, вклиниваются и перебивают беседу с моим собеседником, а некоторые вообще могут напугать. Очень не хотелось бы, чтобы так было», — написала исполнительница.
«Они не гордые, а, к сожалению, просто не воспитанные», «Это просто низкий уровень культуры», «У нас люди беспардонные. Это правда», «А я так стесняюсь попросить фото, что при виде знаменитости делаю вид, что ее не знаю», — выразили свое мнение подписчики.
Рэперша уточнила, что если у нее есть время, то она всегда уделит его поклонникам, с удовольствием сделает совместное селфи и даже поболтает.
Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко. Раньше девушка работала воспитателем в детском саду.
На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.