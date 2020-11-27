Украинская исполнительница в стиле рэп и хип-хоп Alyona Alyona в одном из интервью поспорила с фразой о том, что украинцы очень гордые, чтобы просить совместное селфи со звездой. У себя в Instagram 26 ноября певица решила развить эту тему

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«Но далеко не все делают это вежливо, многие не учитывают, занята ли я в данный момент, вклиниваются и перебивают беседу с моим собеседником, а некоторые вообще могут напугать. Очень не хотелось бы, чтобы так было», — написала исполнительница.

«Они не гордые, а, к сожалению, просто не воспитанные», «Это просто низкий уровень культуры», «У нас люди беспардонные. Это правда», «А я так стесняюсь попросить фото, что при виде знаменитости делаю вид, что ее не знаю», — выразили свое мнение подписчики.

Рэперша уточнила, что если у нее есть время, то она всегда уделит его поклонникам, с удовольствием сделает совместное селфи и даже поболтает.

Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко. Раньше девушка работала воспитателем в детском саду.

На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.