Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из немецкого порта Мукран — логистической базы «Северного потока – 2» — и взяло курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic

«Северный поток – 2»: трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран, а Франция вслед за Германией блокирует газ из США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock вышло из порта вечером 26 ноября. Ожидается, что «Академик Черский» прибудет в Калининград в субботу, 28 ноября.

Российское судно снабжения «Умка», использующееся для доставки труб с берега, а также судно «Финвал» по-прежнему стоят на якорях у порта Мукран.

Как сообщалось, в конце октября «Академик Черский», «Умка» и «Финвал» отошли от берегов Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для достройки «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он реализован на 93%. В конце декабря минувшего года строительство газопровода было приостановлено после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Позже к месту достройки были отправлены российские трубоукладчики.