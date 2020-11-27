Судно вышло из порта вечером 26 ноября. Ожидается, что «Академик Черский» прибудет в Калининград в субботу, 28 ноября.
Российское судно снабжения «Умка», использующееся для доставки труб с берега, а также судно «Финвал» по-прежнему стоят на якорях у порта Мукран.
Как сообщалось, в конце октября «Академик Черский», «Умка» и «Финвал» отошли от берегов Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для достройки «Северного потока — 2».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он реализован на 93%. В конце декабря минувшего года строительство газопровода было приостановлено после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Позже к месту достройки были отправлены российские трубоукладчики.