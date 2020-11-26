«Когда на ферме внезапно начали умирать норки, были отобраны образцы для анализа. Исследования показали, что это именно этот вирус», — рассказала пресс-секретарь Юргита Савицкайте.
Пока не сообщается, у скольких животных было зафиксировано заболевание и какие меры в связи с этим будут приняты.
Ранее в Дании заявили, что уничтожат более 15 тысяч норок после того, как у животных был обнаружен мутировавший штамм коронавируса.
О забое норок из-за вируса также сообщили три норковых хозяйства в Ирландии.