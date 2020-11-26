На одной из пушных ферм в Литве, в Йонавском районе недалеко от Каунаса, у норок обнаружили коронавирус. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило издание «Европейская правда»

«Когда на ферме внезапно начали умирать норки, были отобраны образцы для анализа. Исследования показали, что это именно этот вирус», — рассказала пресс-секретарь Юргита Савицкайте.

Украинские фермеры собрались вакцинировать норок от коронавируса © Derek Naulls/Pixabay

Ранее в Дании заявили, что уничтожат более 15 тысяч норок после того, как у животных был обнаружен мутировавший штамм коронавируса.

О забое норок из-за вируса также сообщили три норковых хозяйства в Ирландии.