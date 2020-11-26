Большинство населения Казахстана недовольно властью, в первую очередь из-за ущемления социально-экономических прав, их абсолютно не беспокоят их гражданско-политические права. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

Эксперт отметил, что казахстанская власть научилась за эти годы поддерживать минимальный уровень «социального благополучия», и это удерживает народ от острых протестных выступлений.

«Соответственно, многие люди идут на избирательные участки, реагируя на призывы власти. В первую очередь их подстегивает то, что они могут лишиться работы, прибавок и так далее», — указал Мамырайымов.

Он добавил, что в казахстанском обществе превалирует понятие советского человека, который одновременно ругает власть и почитает её.

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