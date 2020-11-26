В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента. В республике в настоящее время зарегистрировано шесть сил. В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.
Эксперт отметил, что казахстанская власть научилась за эти годы поддерживать минимальный уровень «социального благополучия», и это удерживает народ от острых протестных выступлений.
«Соответственно, многие люди идут на избирательные участки, реагируя на призывы власти. В первую очередь их подстегивает то, что они могут лишиться работы, прибавок и так далее», — указал Мамырайымов.
Он добавил, что в казахстанском обществе превалирует понятие советского человека, который одновременно ругает власть и почитает её.
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