Правящая элита Казахстана заточена на имитацию выборного процесса в стране, чтобы Запад признал действующую власть легитимной, считает политолог Талгат Мамырайымов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

- Талгат, насколько велика будет роль административного ресурса на грядущих выборах?

— Уже почти 20 лет у нас административный ресурс достигает почти 100%. Любой политтехнолог знает, что наличие даже 51% административного ресурса на выборах говорит о том, что результат этих выборов будет в пользу действующей власти.

А у нас почти 100%, ряд лет выборы в нашей стране являются не чем иным, как фарсом или спектаклем. Администрация президента на руках имеет спущенные сверху узкой правящей группой лиц результаты выборов. Блок привилегированных депутатов определяется правящей элитой заранее. Поэтому, повторюсь, выборы у нас являются фарсом, бессмысленной процедурой.

- Объясните, пожалуйста, почему в Казахстане сложилась такая политическая традиция: выборы без выбора?

— Все упирается в технологию легитимизации нашей власти. Наша власть ориентирована на легитимизацию не внутри страны, а на международной арене. Чтобы ее право на верховную политическую власть в Казахстане признавало международное сообщество. В первую очередь ведущие страны мира, начиная с Соединенных Штатов Америки.

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Большим ударом по этой имитации будет, если явка на этих выборах будет ничтожно малая. Это будет абсолютная делегитимизация нашей власти в международном масштабе. Если представители разных агентств, СМИ зафиксируют почти полное отсутствие избирателей на участках, кроме узкой прослойки правящих чиновников и их родственников. В таком случае это будет большой удар по нашей власти.

- А как казахстанское общество может отреагировать на результаты этих выборов? Не сложилась ли в Казахстане революционная ситуация, как это регулярно происходит в соседней Киргизии?

— Нужно методологически различать возможности революционной ситуации в Казахстане и Кыргызстане. Если в Кыргызстане революционная ситуация определяется недовольством населения гражданско-политическими правами, недовольством развития демократии в их стране, то в Казахстане совершенно другая ситуация.

У нас большинство населения недовольно властью, в первую очередь из-за ущемления социально-экономических прав, их абсолютно не беспокоят их гражданско-политические права.

Наша власть научилась за эти годы поддерживать минимальный уровень социального благополучия в кавычках нашего народа. И это удерживает народ от острых протестных выступлений.

Второе — наш народ настроен конформистски по отношению к власти. В нашем народе популярны авторитарные ценности, демократические ценности абсолютно неприемлемы для нашего народа.

Демократию наш народ рассматривает как нечто вроде хаоса, беспорядка, своеволия, ведущего к «либерастии», распущенности нравов и так далее. Наша власть пользуется тем, что ее ценности соответствуют ценностям народа, что народ согласен, чтобы государство закручивало гайки ради могущества государства на международной арене.

Соответственно, многие люди идут на избирательные участки, реагируя на призывы власти. В первую очередь их подстегивает то, что они могут лишиться работы, прибавок и так далее.

«Левада-центр» провел исследование на тему, чем определяется природа советского человека. Тип советского человека превалирует и у нас. Советский человек одновременно ругает власть и почитает ее.

- А как после выборов сложится политическая судьба Дариги Назарбаевой, которую президент Касым-Жомарт Токаев освободил от депутатских полномочий в мае этого года?

— За прошедший месяц Дарига Назарбаева развила активную политическую деятельность. Это свидетельствует о том, что она начинает возвращаться в мир большой политики.

Ее отставка и то, что ее долго не было в большой политике, говорит о том, что Назарбаев дал некоторое время, чтобы она и общественность отвыкли. Против Дариги Назарбаевой были информационные атаки, в том числе заявления ее покойного сына (Айсултана Назарбаева, скончавшегося в Лондоне 16 августа этого года. — Ред.) о возможной интимной связи его матери с самим Назарбаевым.

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Почему временной, потому что Назарбаев вряд ли решится передать власть. Токаев — это технический президент. В конечном итоге власть должна принадлежать группе родственников: один будет президентом, другой премьер-министром. Или один родственник будет премьером при сильном правительстве, получившем более весомые полномочия, чем президент, а другой — спикером парламента.

- Казахстан опасается притязаний Китая на свою территорию, может ли Нур-Сулан рассчитывать на помощь администрации нового президента США Джо Байдена в противостоянии с Пекином?

— Я бы не сказал, если речь идет о нашей правящей элите, что она опасается притязаний Китая на нашу территорию. Наша правящая элита больше опасается стать марионеткой Пекина, потеряв суверенитет своей власти.

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Наша элита это активно использовала при правлении Трампа. В феврале этого года к нам приезжал Майк Помпео и жестко критиковал Китай за концентрационные лагеря. Это продолжится и при Джо Байдене. Учитывая его предвыборную программу, он больше внимания будет уделять нашему региону, чем Трамп.

- За годы независимости объем инвестиций Вашингтона составил порядка 50 млрд долларов, львиная их доля была направлена в нефтегазовый сектор. Ожидают ли в Казахстане дополнительных инвестиций со стороны американских властей в нефтегазовую отрасль после прихода Байдена?

— Согласно предвыборной программе Байдена США будут отходить от экономики, связанной с выбросом диоксида углерода в атмосферу в пользу возобновляемых источники энергии. Это соответственно повлечет за собой снижение инвестиций.