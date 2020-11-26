Отдельные украинские пользователи социальных сетей возмущены тому факту, что среди самых популярных песен в их стране сейчас лидируют российские треки. Такой вывод они сделали из подборки плеера Apple Music 26 ноября

«Печальная статистика. Грустно осознавать, что у украинского слушателя в первых рядах стоит российский шлак типа Скриптонита и Моргенштерна», — написала одна из пользовательниц социальных сетей.

И действительно, на данный момент в топ-10 на Украине помимо местных и американских попали российские композиции рэпера Slava Marlow, хип-хоп исполнителя Loc-Dog, а также таких музыкантов, как Тимати, Егор Крид и Моргенштерн.

Как оказалось, любовь взаимна, несколько недель назад центр изучения общественного мнения ВЦИОМ спросил у россиян, какого исполнителя они назвали бы лучшим. В топ вошли в том числе и украинские поп-звезды. Например, лучшими голосами эстрады опрошенные назвали киевлянку Светлану Лободу, уроженок Черновицкой области Софию Ротару и Ани Лорак.