Как полагает глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, экс-президент Молдавии Игорь Додон не представлял своей политической жизни без олигарха Плахотнюка. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Тулянцев отметил, что Игорь Додон за время правления не смог очистить политическую систему Молдавии от людей олигарха Владимира Плахотнюка. При этом, по его словам, экс-президент боялся олигарха, «как обезьяны боялись питона Каа».

«От начала своей карьеры в Партии коммунистов (ПКРМ) до сегодняшнего дня опирался либо на людей Плахотнюка, либо на самого Плахотнюка… Тот же премьер-министр Ион Кику был министром финансов в правительстве Плахотнюка», — пояснил он.

Вассерман предположил, зачем на самом деле Додон встретился с Плахотнюком © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майю Санду в румынском гражданстве и назначая на пост премьера гражданина Румынии Кику, Додон терял часть поддержки левых и русскоязычных избирателей, добавил эксперт.

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