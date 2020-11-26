Тулянцев отметил, что Игорь Додон за время правления не смог очистить политическую систему Молдавии от людей олигарха Владимира Плахотнюка. При этом, по его словам, экс-президент боялся олигарха, «как обезьяны боялись питона Каа».
«От начала своей карьеры в Партии коммунистов (ПКРМ) до сегодняшнего дня опирался либо на людей Плахотнюка, либо на самого Плахотнюка… Тот же премьер-министр Ион Кику был министром финансов в правительстве Плахотнюка», — пояснил он.
Таким образом, одновременно обвиняя Майю Санду в румынском гражданстве и назначая на пост премьера гражданина Румынии Кику, Додон терял часть поддержки левых и русскоязычных избирателей, добавил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь.