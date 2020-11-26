В украинском Харькове ветеранов Второй мировой войны по случаю 75-летия Победы поздравили медалями от имени Президента РФ Владимира Путина. Об этом внучка одного из ветеранов Ирина Красенко рассказала на днях на своей странице в Facebook

На Украине вандалы осквернили братскую могилу ветеранов Великой Отечественной войны © Facebook

Во вложениях к наградам оказалась надпись-уточнение, что вручаются они по указу Путина от 13 июня 2019 года. Также там указано, что награждение курировал глава Харьковской городской организации ветеранов Николай Ляшенко.

Как пояснил позднее сам Ляшенко изданию «Апостроф», подоплека скандала оказалась чисто экономической: завезти награды из России через Белоруссию для ветеранской организации вышло дешевле, чем изготовить их на Украине, а указ российского лидера является документом общего характера, который конкретно к этим медалям никакого отношения не имеет.

«Просто нам привезли их оттуда, эти медали. Мы посоветовались на своем собрании и решили, что никакой проблемы здесь нет… У нас ведь такие же медали напечатали в Украине… Но сделали цену 300 гривен (798,8 рубля. — Ред.), это же с ума сойти. Кто может купить такую медаль? Понимаете, в чем дело? А оттуда привезли почти бесплатно… В общем, обошлись где-то по 60 гривен (159,8 рубля. — Ред.). Если бы нам сделали украинские за 50, то никто оттуда не привозил бы», — сказал глава Харьковской организации ветеранов.