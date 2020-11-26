В Нагорном Карабахе по-прежнему остается комплекс нерешенных проблем, который не позволяет говорить о завершении процесса урегулирования в регионе. Об этом директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

По словам Искандаряна, в регионе по-прежнему есть комплекс проблем, который связан с тем, что процесс не завершен. В частности, беспокойство вызывает точное определение границ, так как российские миротворцы прибывают, но не находятся в каждой деревне, а азербайджанцы явочным порядком пытаются какие-то территории взять под свой контроль, отметил эксперт.

«Кроме того, довольно много проблем связано с беженцами, которые находятся в Армении. Беженцев из Карабаха примерно под 100 тысяч. Существенной части из них возвращаться некуда. Регионы, из которых они родом, находятся под оккупацией Азербайджана», — сказал Искандарян.

Кроме того, по его словам, остается проблема передачи военнопленных. Политолог подчеркнул, что правозащитники неоднократно обращали внимание на то, что с пленными, в том числе с мирными жителями, поступают иногда «совершенно чудовищным образом».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.