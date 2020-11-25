Уроженец Минска, российский ведущий Дмитрий Шепелев поделился историей своей семьи из серии «мы делили апельсин». Только близким шоумена пришлось делиться тортом. Кому что досталось, артист написал в своем Instagram 25 ноября

Шепелев рассказал, как обороняет телевизор и при чем тут британский флаг © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Екатерина Тулупова получила торт с марципановой копией себя.

Девушка вместе со своей 7-летней дочерью живет с Шепелевым и его сыном от певицы Жанны Фриске, поэтому лакомство пришлось делить на всех. Сложнее всего оказалось разделить фигурку в виде Тулуповой.

«Дочь выбрала голову, пилила ножом без угрызений совести. Платон… ну что скрывать, "там где сиси". Мне досталось всё остальное. В общем, все остались довольны», — написал Шепелев.

С 2012 года телеведущий жил гражданским браком с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон, а в 2015 году исполнительница умерла, оставив мужчину одного с ребенком.

В ноябре 2020 шоумен представил общественности свою новую возлюбленную. Ей стала архитектор и дизайнер Тулупова. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходили в один детский сад.