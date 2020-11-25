Шепелев рассказал, что за участие в шоу канала «ТНТ» «Ты как я» его возлюбленная архитектор Екатерина Тулупова получила торт с марципановой копией себя.
Девушка вместе со своей 7-летней дочерью живет с Шепелевым и его сыном от певицы Жанны Фриске, поэтому лакомство пришлось делить на всех. Сложнее всего оказалось разделить фигурку в виде Тулуповой.
«Дочь выбрала голову, пилила ножом без угрызений совести. Платон… ну что скрывать, "там где сиси". Мне досталось всё остальное. В общем, все остались довольны», — написал Шепелев.
С 2012 года телеведущий жил гражданским браком с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон, а в 2015 году исполнительница умерла, оставив мужчину одного с ребенком.
В ноябре 2020 шоумен представил общественности свою новую возлюбленную. Ей стала архитектор и дизайнер Тулупова. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходили в один детский сад.