В правительстве Венгрии заявили, что американский актер Джордж Клуни является марионеткой в ​​руках миллиардера, американца венгерского происхождения Джорджа Сороса. Об этом 25 ноября сообщает издание Strana.ua

«Сходите к Болсонару в Бразилии или Орбану в Венгрии, или посмотрите вокруг: много гнева и ненависти», — заявил ранее голливудский актер Джордж Клуни в интервью журналу GQ.

У посольства США в Киеве заметили «Сороса» и «Байдена», последнего едва не сожгли — видео © wikipedia.org Виктора Орбана Клуни обвинили в пособничестве финансисту Джорджу Соросу.



«Разочаровывает то, что существуют актеры, воюющие на стороне Сороса», — сказал официальный представитель венгерского правительства Орш Фаркаш.

Помимо этого, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Клуни хороший актер, но его знания истории и политики «кажутся довольно ограниченными».

Сообщается, что ряд венгерских СМИ также опубликовали снимки, на которых Клуни вместе с сыном Джорджа Сороса Алексом.