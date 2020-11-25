«Сходите к Болсонару в Бразилии или Орбану в Венгрии, или посмотрите вокруг: много гнева и ненависти», — заявил ранее голливудский актер Джордж Клуни в интервью журналу GQ.
За критику правительства Виктора Орбана Клуни обвинили в пособничестве финансисту Джорджу Соросу.
«Разочаровывает то, что существуют актеры, воюющие на стороне Сороса», — сказал официальный представитель венгерского правительства Орш Фаркаш.
Помимо этого, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Клуни хороший актер, но его знания истории и политики «кажутся довольно ограниченными».
Сообщается, что ряд венгерских СМИ также опубликовали снимки, на которых Клуни вместе с сыном Джорджа Сороса Алексом.