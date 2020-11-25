В ночь на 23 февраля 2014 года было предпринято несколько попыток захватить Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Об этом 23 ноября рассказал управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний для фильма «УПЦ. От "сепаров в лаврах" до розжига и прощения», подготовленном проектом «Шарий.net»

«По удостоверению Христа»: радикалы на машине пытались прорваться в Киево-Печерскую лавру © РИА Новости, Александр Альтман | Перейти в фотобанк

После этого, пояснил управделами УПЦ, последовало несколько попыток захвата обители, первая из которых началась после заявления на Майдане одного из т.н. «священников» УПЦ КП о том, что «по благословению Святейшего Патриарха Филарета нужно идти сейчас на лавру».

Митрополит рассказал, что часть людей, стоявших на Майдане, пошли на лавру с тем, что у них было в руках, «но благодаря здравому смыслу и определенным людям, которые тогда возглавляли Майдан, здесь поставили охрану».

При этом, уточнил он, защита Киево-Печерской лавры не была связана с Петром Порошенко, который действительно приходил в это время на территорию обители и на камеру говорил, что «мы вас сейчас защитим».

«Когда он (Порошенко. — Ред.) подошел к людям, которые уже шастали на территории лавры, то они его нецензурными словами попросили удалиться. При этом я как человек, который, можно сказать, занимался защитой лавры, не знаю, чтобы какие-то силы от Порошенко приходили, чтобы ее защитить. Я знаю других людей, которые прислали сюда охрану и переговорили с "первой волной", которая сюда пришла штурмовать, и, слава Богу, это все разошлось», — заверил Антоний.

По словам митрополита, как только все успокоилось, ему по телефону сообщили, что на Майдане снова призвали идти на лавру, «и мы опять подняли братию монастыря, студентов, встали у разных ворот, читали акафист».

Вторая волна тех, кто пришел захватывать лавру, была не такая массовая, как первая, и на этот раз также обошлось без штурма.

«Эта ночь была очень тяжелая, но, я думаю, лавру тогда не захватили, потому что нашлись здравомыслящие люди, понимавшие, что именно с этого момента могла начаться внутренняя гражданская война. Лавру люди верные, православные просто так не отдадут, и это могло быть такой спичкой, эпицентром настоящей гражданской войны по всей Украине», — заверил он.