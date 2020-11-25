Когда одна из пассажирок стала говорить по-русски, зачинщица скандала вступилась за украинский и потребовала говорить на нем. Ее собеседница отказалась переходить на мову.
«Не хочешь, падла? Сдохнешь, с…а такая! Сдохнешь до вечера!» — агрессивно продолжила скандалистка.
В конфликт вмешался мужчина, пригрозивший вызвать полицию. Он посоветовал женщине, начавшей перепалку, «ехать во Львов или Тернополь и там свистеть».
Остальные пассажиры также грубо, но однозначно высказались против того, чтобы кого-то заставляли говорить по-украински.
В Telegram-канале объявили голосование за разные стороны языкового конфликта в трамвае. Зачинщицу ссоры поддержали 1207 человек, остальных пассажиров — 4790.