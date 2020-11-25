В Одессе пожилая пассажирка трамвая пыталась заставить окружающих говорить на украинском языке, но остальные пассажиры были против. Видео появилось в телеграм-канале «Х... Одесса» 24 ноября

Когда одна из пассажирок стала говорить по-русски, зачинщица скандала вступилась за украинский и потребовала говорить на нем. Ее собеседница отказалась переходить на мову.

«Не хочешь, падла? Сдохнешь, с…а такая! Сдохнешь до вечера!» — агрессивно продолжила скандалистка.

Ногой в спину: на Украине экс-депутат спровоцировал языковой скандал © Сommons.wikimedia/Jbuket

Остальные пассажиры также грубо, но однозначно высказались против того, чтобы кого-то заставляли говорить по-украински.

В Telegram-канале объявили голосование за разные стороны языкового конфликта в трамвае. Зачинщицу ссоры поддержали 1207 человек, остальных пассажиров — 4790.