Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, известная теплым отношением к своим собакам, которым она даже завела свою страницу в соцсети, организовала любимцам шикарную свадьбу. Видео церемонии артистка разместила в Instagram 22 ноября

Бывшая участница «ВИА Гра» держит собак породы мальтипу, у певицы кобель и сука Кики и Степашка. По словам артистки, она давно мечтала устроить своим питомцам настоящий человеческий праздник, и программа «Видели видео» Первого канала помогла ей в этом.

«У нас была самая настоящая свадьба со свидетельством, цветочной аркой, красной ковровой дорожкой… с примеркой, пошивом, катанием в свадебном авто и клятвами — все, как у обычных людей!» — написала Котова.

«Поздравляю, Котова. Скоро ты станешь бабушкой», «Свидетелей пригласили?» — пошутили подписчики.

Татьяна Котова — певица, актриса, ведущая, обладательница титула «Мисс Россия 2006». Артистке 35 лет, она не замужем, детей нет.