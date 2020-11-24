Мэр города Дубляны во Львовской области Василий Попович совместно с сыном не пускал местных жителей на внеочередную сессию городского совета, дело дошло до драки. Об инциденте местная жительница Надежда Завальницкая рассказала 23 ноября в Facebook

«Р. S. На наш вызов приехала полиция, мэр Попович решил перенести сессию на тайную дату. Сегодня сессия. Посмотрите с половины видео. У нас тут драка!» — написала Завальницкая.

Дебош обнаженных пассажирок поезда Львов-Киев попал на видео © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Однако, когда в помещение захотели пройти местные жители — две женщины и мужчина, Попович с помощью сына стал их отталкивать от двери. К ним присоединились и другие чиновники, таким образом не пустив на заседание городского совета нежеланных посетителей.

По мнению активистов, на закрытой сессии Василий Попович планировал принять совместно с чиновниками незаконные решения относительно местного бюджета.