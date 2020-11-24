«Р. S. На наш вызов приехала полиция, мэр Попович решил перенести сессию на тайную дату. Сегодня сессия. Посмотрите с половины видео. У нас тут драка!» — написала Завальницкая.
Также она опубликовала видео, на котором депутаты проходят для участия в тайном заседании через черный ход здания после звонка мэру Поповичу.
Однако, когда в помещение захотели пройти местные жители — две женщины и мужчина, Попович с помощью сына стал их отталкивать от двери. К ним присоединились и другие чиновники, таким образом не пустив на заседание городского совета нежеланных посетителей.
По мнению активистов, на закрытой сессии Василий Попович планировал принять совместно с чиновниками незаконные решения относительно местного бюджета.