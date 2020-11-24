«С активистов в министры — это прерогатива аборигенов. Я все-таки хочу добиться ответа: кто это придумал и сделал? Как можно было инфекционные стационары превратить в «деньги идут за пациентом»? Они были бы закрыты, мы бы потеряли специалистов», — сказала Голубовская.
Кроме того, известный инфекционист заявила, что на Украине уничтожена вертикаль противоинфекционной защиты. Врач напомнила, как еще 10 лет назад медики, приезжавшие на инфекционные вызовы, обрабатывали квартиру больного, проверяли его семью и еще и «к соседям заходили».
Голубовская уверена, что сейчас законы на Украине «пишут не для нас», а в стране «полный правовой хаос», и если бы не энтузиазм отдельных специалистов, система бы давно развалилась.
На данный момент на Украине почти 648 тысяч заболевших COVID-19, из них 12 с лишним тысяч случаев выявлено за последние сутки, 11 тысяч человек скончалось.
Ульяна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.
Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на Майдане.
Позднее в должности и.о. министра гражданка США провела бесчеловечную реформу здравоохранения в стране, фактически оставив украинцев без бесплатной медицины, за что получила от народа прозвище «Доктор смерть».