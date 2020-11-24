Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней украинского Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская прокомментировала состояние украинской медицины после реформ, которые анонсировала экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает телеканал «НАШ» 23 ноября

«С активистов в министры — это прерогатива аборигенов. Я все-таки хочу добиться ответа: кто это придумал и сделал? Как можно было инфекционные стационары превратить в «деньги идут за пациентом»? Они были бы закрыты, мы бы потеряли специалистов», — сказала Голубовская.

«Килограммами жрать»: Комаровский рассказал, что защитит от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

Голубовская уверена, что сейчас законы на Украине «пишут не для нас», а в стране «полный правовой хаос», и если бы не энтузиазм отдельных специалистов, система бы давно развалилась.

На данный момент на Украине почти 648 тысяч заболевших COVID-19, из них 12 с лишним тысяч случаев выявлено за последние сутки, 11 тысяч человек скончалось.

Ульяна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.

Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на Майдане.

Позднее в должности и.о. министра гражданка США провела бесчеловечную реформу здравоохранения в стране, фактически оставив украинцев без бесплатной медицины, за что получила от народа прозвище «Доктор смерть».