По мнению Балинского, дерево уничтожили намеренно. Разрешение было получено лишь на санитарную подрезку, и ее должны были провести специалисты КП «Горзелентрест».
«Согласно порядку содержания и ухода за ЗН (зелеными насаждениями — ред.) повреждение более 1/3 скелетных ветвей квалифицируется как повреждение до степени не остановки роста и предусматривает наказание в данном случае, вплоть до уголовного», — заявил Балинский.
Работы провели представители ЖУ «Ренессанс-92». Теперь, как полагает специалист, тополь «погибнет в мучениях года через три».
Пострадавший от действий коммунальщиков канадский тополь растет в центре Одессы, во дворе дома №17 на ул. Торговой. Признан памятником природы местного значения. Дереву около 200 лет, толщина ствола несколько метров, высота до обрубания ветвей составляла около 40 метров.
При этом одесские гиды отмечают, что тополь был внесен в туристические маршруты: по легенде, по нему Пушкин во время пребывания в Одессе залезал в окно Амалии Ризнич или сам посадил его в память о ней.