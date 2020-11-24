Представители коммунальной службы в Одессе обрубили более трети ветвей на уникальном тополе, являющемся памятником природы, что может привести к гибели дерева. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский в Facebook 23 ноября

По мнению Балинского, дерево уничтожили намеренно. Разрешение было получено лишь на санитарную подрезку, и ее должны были провести специалисты КП «Горзелентрест».

«Согласно порядку содержания и ухода за ЗН (зелеными насаждениями — ред.) повреждение более 1/3 скелетных ветвей квалифицируется как повреждение до степени не остановки роста и предусматривает наказание в данном случае, вплоть до уголовного», — заявил Балинский.

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Пострадавший от действий коммунальщиков канадский тополь растет в центре Одессы, во дворе дома №17 на ул. Торговой. Признан памятником природы местного значения. Дереву около 200 лет, толщина ствола несколько метров, высота до обрубания ветвей составляла около 40 метров.

При этом одесские гиды отмечают, что тополь был внесен в туристические маршруты: по легенде, по нему Пушкин во время пребывания в Одессе залезал в окно Амалии Ризнич или сам посадил его в память о ней.