Действующий президент Молдавии Игорь Додон не поднимал тему Приднестровья, и в этом проявлялась его пророссийскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

Выдрин рассказал, как Санду расколет Молдавию © кадр из видео Украина.ру

«В принципе, все наши президенты поддерживают эти идеи. Вопрос только в том, где и как их высказывать. Додон эту тему замалчивал, но он от нее и не отказывался. Так что Майя Санду вынуждена это говорить, потому что это типичная позиция прозападного президента Молдовы. В этом ничего страшного. Просто если победил прозападный президент, то России придется чаще это всё выслушивать», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.

После вооруженного конфликта Кишинев утратил контроль над Приднестровьем. С 1992 года в регионе находятся российские миротворцы. В настоящее время службу в зоне конфликта несут 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы дислоцированы на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.