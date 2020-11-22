Если судить по предыдущим идеям, которые выдвигала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, ее затея о «народном трибунале» вряд ли получится. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт отметил, что Тихановская в очередной раз пытается радикализовать процесс, воспользовавшись трагическими моментами, связанными с гибелью участника акций протеста Романа Бондаренко, пострадавшего в драке.

«Это повод для того чтобы предъявить некую претензию на судебную власть. Вряд ли у нее это получится. Она не находится в стране, и у нее нет никаких рычагов влияния», — считает Дзермант.

Тихановская просто выступила с очередной декларацией, которая, скорее всего, сойдет на нет, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.