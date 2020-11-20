«Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни», — написал Парубий.
Он заметил, что чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолировался.
Незадолго до этого Парубия вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Майдана 2013–2014 гг. По словам прокурора Алексея Донского, ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина о совершении в 2013–2014 гг. государственного переворота.