Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 19 ноября он сообщил в Facebook

Яценюк, Турчинов и Парубий подозреваются в госперевороте © пресс-служба Кабмина

Он заметил, что чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолировался.

Незадолго до этого Парубия вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Майдана 2013–2014 гг. По словам прокурора Алексея Донского, ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина о совершении в 2013–2014 гг. государственного переворота.