Певица пригласила поклонников ближайшую субботу в карантин выходного дня провести вместе, а именно — в прямом эфире на страницах YouTube, Instagram и Facebook Поляковой. Там певица предлагает подписчикам заквасить 100 килограммов капусты.
«Если вы хотите квасить вместе с нами — подготовьтесь заранее, купите капусту и морковку в соотношении 9:1, а также соль, перец и семена тмина. Ну и бокальчик! Квасить будем», — написала Полякова.
Помимо певицы квасить вместе с подписчиками собираются украинская телеведущая Маша Ефросинина и модный эксперт и фотограф Соня Плакидюк.