Украинская певица Оля Полякова предложила подписчикам плюнуть на карантин выходного дня и собраться на совместное мероприятие в рамках авторской программы исполнительницы «ВасадулиВагароде». Такой призыв певица разместила у себя в Instagram 19 ноября

«Не вокалом, а оголенным задом»: образ Брежневой сравнили с холодцом — видео © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк YouTube, Instagram и Facebook Поляковой. Там певица предлагает подписчикам заквасить 100 килограммов капусты.

«Если вы хотите квасить вместе с нами — подготовьтесь заранее, купите капусту и морковку в соотношении 9:1, а также соль, перец и семена тмина. Ну и бокальчик! Квасить будем», — написала Полякова.

Помимо певицы квасить вместе с подписчиками собираются украинская телеведущая Маша Ефросинина и модный эксперт и фотограф Соня Плакидюк.