Стойкая проблема всей украинской правоохранительной системы — это ее чрезмерная политическая ангажированность, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, Арсен Аваков, расформировав управление по борьбе с организованной преступностью, показал, что он далек от понимания узловых проблем.

«Это стойкая проблема всей украинской правоохранительной системы. Она политически заангажирована. Аваков решил пожизненно сохранить себя в политике, поэтому ему невыгодно показывать негативные моменты в своей деятельности. В то же время он лезет в камеру в ситуации, когда ему и делать там нечего. Как это было с захватом заложников в Луцке, это была задача СБУшных подразделений, как это было с захватом псевдоминера на мосту Метро», — сказал Шабовта.

Сергей Шабовта: Украина находится на пике криминализации общества © Facebook, Сергей Шабовта

«Аваков мифологизирует себя, на самом деле он абсолютно ничтожный министр внутренних дел. Он является огромной проблемой, об этом кулуарно говорят профессионалы. Аваков сам участвует в преступных схемах, покрывает браконьеров, незаконных добытчиков песка, массу других незаконных событий. В том числе и добычу янтаря, это на Украине вообще милицейская тема, замкнутая на Авакове», — заключил он.

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