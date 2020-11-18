Рост преступности свидетельствует о том, что украинское общество находится в очень тяжелом и тревожном болезненном состоянии, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В Харьковской городской больнице общей и неотложной медицинской помощи скончался 71-летний театральный режиссер Леонид Садовский. Неизвестный ударил его сзади по голове тяжелым тупым предметом вечером 14 ноября.

- Сергей Борисович, велика ли вероятность того, что это преступление будет раскрыто в отличие от других громких дел, например, убийства журналиста Олеся Бузины?

— Для сегодняшнего состояния Украины подобное чудовищное преступление закономерно. Украина находится на пике криминализации общества, динамического формирования организованной преступности. К сожалению, правоохранительная система и в первую очередь министр внутренних дел Аваков эти процессы либо не видят, либо замалчивают не из профессиональных соображений и личной заинтересованности.

Украинский режиссер скончался от травм, нанесенных неизвестными © Леонид Садовский/Facebook

В Харьковском областном управлении нацполиции очень сильные криминалисты, и личный состав работает по максимуму, потому что эта фигура (погибшего) в Харькове знаковая, реакция общественности очень болезненная.

- Чего добивается Аваков, спуская на тормозах расследование резонансных преступлений?

— Аваков случайная аморальная фигура. Ни в каком цивилизованном обществе, к которым Украина на сегодняшний день не относится, человек с подобным набором злодеяний не был бы назначен министром внутренних дел.

Ему не хватает профессиональных знаний, это человек, имеющий за плечами реальные уголовные дела, связанные с многократным злоупотреблением властью. Во времена президента Януковича, скрываясь от уголовного преследования, он находился за пределами Украины. У него внутри колоссальное неприятие той украинской милиции, которая его когда-то преследовала.

Есть устойчивый тренд, по мнению Европола, современной криминализации общества, который проявляется в огромной динамике увеличения преступных группировок. На этом фоне первый шаг, который сделал министр Аваков, — это расформировал управления по борьбе с организованной преступностью.

Это уже говорит о том, что человек бесконечно далек от понимания узловых проблем. Вся так называемая реформа МВД шла по формальным признакам: показать молоденьких мальчиков и девочек, одетых в форму, нагнать кучу машин.

Вся милицейская элита, имеющая колоссальный опыт, была в шоке, потому что все понимали, что патрульная служба — это подразделение, которое решает несколько процентов от тех задач, которые стоят перед правоохранительной системой. И не отслеживать эти тенденции, не заметить их…

Руслан Бортник: Для раскрытия резонансных убийств на Украине нужна политическая воля © Facebook, Ruslan Bortnik

Самое страшное, когда примитивным неподготовленным действиям полиции даются высококлассные оценки, даже кого-то награждают. Аваков мифологизирует себя, на самом деле он абсолютно ничтожный министр внутренних дел.

Он является огромной проблемой, об этом кулуарно говорят профессионалы. Аваков сам участвует в преступных схемах, покрывает браконьеров, незаконных добытчиков песка, массу других незаконных событий. В том числе и добычу янтаря, это на Украине вообще милицейская тема, замкнутая на Авакове.

- А почему Зеленский продолжает держать такого человека на посту главы МВД? У Авакова есть какие-то рычаги влияния на президента?

— Зеленский понимает, что Аваков во внутренней политике достаточно силен и может пакостей наделать немало, в том числе и дестабилизировать работу Верховной Рады. Зеленский ведь по натуре трус, но это трусость человека далекого от профессиональных знаний и процессов.

У нас ни разу Совет национальной безопасности не обсуждал вопросы состояния преступности на Украине. Ведь Украина официально признана Европой страной, занимающей первое место по уровню преступности. Это страшная оценка.

- С точки зрения эксперта, как можно вернуть Украину в правовое поле?

— Это не результат какого-то отдельного ведомства. Сегодня происходит криминализация общества, нарастание депрессивных настроений, которые есть самая питательная среда для криминализации. Кроме того, крайне низкий уровень экономического развития Украины, люди массово обнищали, с них продолжают драть три шкуры, как при феодальном строе. Поэтому говорить о том, что Украина может вернуться в правовое поле лишь усилиями внезапно появившегося министра внутренних дел…

Опасный Харьков. Во что превратилась первая столица Украины © paul-itk.livejournal.com

Нужны коренные изменения во власти, принципиальные изменения в экономике. Преступность является следствием состояния общества, как сыпь на коже — свидетельство какой-то болезни. Преступность свидетельствует о том, что организм украинского общества находится в очень тяжелом и тревожном болезненном состоянии.