«Холодной зимой в большинстве стран мира, кроме Украины, температурный режим влияет на численность протеста. Поэтому массовость акций будет сокращаться, они будут более агрессивными и пассионарными, но численность будет падать, что Лукашенко будет объяснять как усталость», — сказал собеседник издания.
В связи с этим ближайшие два месяца время будет работать на Лукашенко, считает политолог.
«С конца декабря по февраль время заработает против Лукашенко, потому что придет администрация Байдена, кроме того, в декабре будет объявлен преемник госпожи Меркель, и не факт, что он будет комфортен для Лукашенко», — сказал Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.