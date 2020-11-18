С наступлением холодного сезона численность массовых акций в Белоруссии будет сокращаться, что уже было видно по прошлым выходным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Холодной зимой в большинстве стран мира, кроме Украины, температурный режим влияет на численность протеста. Поэтому массовость акций будет сокращаться, они будут более агрессивными и пассионарными, но численность будет падать, что Лукашенко будет объяснять как усталость», — сказал собеседник издания.

В связи с этим ближайшие два месяца время будет работать на Лукашенко, считает политолог.

«С конца декабря по февраль время заработает против Лукашенко, потому что придет администрация Байдена, кроме того, в декабре будет объявлен преемник госпожи Меркель, и не факт, что он будет комфортен для Лукашенко», — сказал Дмитрий Абзалов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.