Лидеры оппозиционных партий отказались следовать рекомендациям посольства США и прекратить уличные протесты в Тбилиси, сообщает «Интерфакс» 18 ноября

Призрак «МихоМайдана». Что ждёт Грузию после выборов в парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«На встрече господин Рикер сказал нам о сложной экономической, социальной ситуации, об обострившемся положении в регионе, о всемирной борьбе с коронавирусом, поэтому посоветовал срочно найти пути компромисса в Грузии между властями и оппозицией. Однако за нами стоят тысячи избирателей, которые требуют восстановления справедливости», — цитирует агентство представителя «Единого национального движения» Григола Вашадзе.

Другой участник встречи, лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сказал, что грузинская оппозиция желает в стране спокойствия и стабильности, однако добиться этого на фоне «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов 31 октября невозможно без назначения новых выборов.