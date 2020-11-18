Старшая дочь украинского комика, актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара рассказала в интервью, что хотела бы встречаться с молодым человеком из Кореи и мечтает побывать в Азии, сообщает ТСН 18 ноября

Седокова в поезде исполнила мечту дочери — фото © Седокова/Инстаграм

«Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочь Кошевого Серафима. — Ред.) взял. Я такая: "Класс, зашибись!" Мы хотели целоваться на задних рядах…» — рассказала дочь комика.

Также девочка призналась, что обожает корейскую поп-культуру и даже самостоятельно учит корейский язык.

Варвара Кошевая — старшая дочь актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ в разных развлекательных программах.

Евгений Кошевой — украинский юморист, пародист, один из актеров «Студии Квартал 95».

К слову, у «Квартала» есть скетч, в котором Кошевой рассказывает о первом свидании своей дочери.