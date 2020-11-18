Сейчас девочке 12 лет, и ее отец не раз говорил журналистам о своих переживаниях на ее счет, потому что Варвара «уже даже бегает на свидания».
«Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочь Кошевого Серафима. — Ред.) взял. Я такая: "Класс, зашибись!" Мы хотели целоваться на задних рядах…» — рассказала дочь комика.
Также девочка призналась, что обожает корейскую поп-культуру и даже самостоятельно учит корейский язык.
Варвара Кошевая — старшая дочь актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ в разных развлекательных программах.
Евгений Кошевой — украинский юморист, пародист, один из актеров «Студии Квартал 95».
К слову, у «Квартала» есть скетч, в котором Кошевой рассказывает о первом свидании своей дочери.