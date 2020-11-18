Певец Валерий Меладзе после скандала, начавшегося из-за его высказывания о новогодних огоньках, попросил разрешения у врачей Москвы и Московской области на посещение коронавирусных госпиталей, чтобы «поддержать морально» пациентов. Видео первого такого визита артист опубликовал в Instagram 17 ноября

«Сегодня я побывал в Московском центре инфекционных болезней "Вороновское". Сколько я сегодня увидел мужественных людей с добрыми глазами и верой в победу человека над болезнью. Когда ты сам надеваешь защитный костюм и идешь в красную зону, как-то сразу все встает на свои места», — написал певец.

Елена Воробей попросила власти РФ дать артистам льготы на продукты © РИА Новости, Анатолий Медведь | Перейти в фотобанк

«Не понимаю вашего поступка, а тем более тех, кто подвергает вас опасности. Ваше дело петь, а тем, кто сейчас в красной зоне не до песен», — отметил один из подписчиков.

Несколько дней назад Валерий Меладзе заявил, что артисты бойкотируют съемки новогодних передач в знак протеста против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, потому что звезды и их коллективы уже более полугода сидят без работы и заработка.