«Сегодня я побывал в Московском центре инфекционных болезней "Вороновское". Сколько я сегодня увидел мужественных людей с добрыми глазами и верой в победу человека над болезнью. Когда ты сам надеваешь защитный костюм и идешь в красную зону, как-то сразу все встает на свои места», — написал певец.
Спецкостюм, который ему выдали в госпитале, подписали, и пациентам артиста представляли, иначе, признался Меладзе, человека в полной экипировке просто не узнать. Исполнитель заявил, что планирует и дальше посещать людей, борющихся с COVID-19.
«Не понимаю вашего поступка, а тем более тех, кто подвергает вас опасности. Ваше дело петь, а тем, кто сейчас в красной зоне не до песен», — отметил один из подписчиков.
Несколько дней назад Валерий Меладзе заявил, что артисты бойкотируют съемки новогодних передач в знак протеста против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, потому что звезды и их коллективы уже более полугода сидят без работы и заработка.