Армянская община в США не сможет повлиять на позицию американской администрации по Нагорному Карабаху. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил публицист Анатолий Вассерман

Эрдоган идет на Каспий. Что дало Турции карабахское обострение? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

И даже среди мусульман они поддерживают не тех, кто ориентирован на единство всех трех авраамических религий, а те течения в исламе, которые всеми доступными силами и средствами препятствуют единству этих трех религий — иудаизма, христианства и ислама.

«Если при Трампе армяне еще могут надеяться на то, что администрация прислушается к каким-то их пожеланиям и устремлениям, то при Байдене у них вовсе не будет шансов продвигать свои интересы», — утверждает публицист.

Полностью интервью можно почитать здесь.

По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там разместились российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.