Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью СМИ по поводу отношений с Украиной. Комментарий опубликовали на сайте «Политнавигатор» 17 ноября

Ранее Лукашенко пригрозил Украине санкциями в ответ на меры со стороны Киева. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский идет на поводу у западных партнеров.

Белоруссия придумала, как ответить на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

«В последнее время он часто это делает в отношении соседей, но я каких-то конкретных шагов с его стороны так до сих пор и не увидел… Сокрушается вполне справедливо — он ведь, который — часть Союзного государства с Россией, он же игнорирует российские интересы, в особенности в вопросах, связанных с отношениями с Украиной… Не признает Крым, наказывает людей, которые воевали на стороне Донбасса, сажает в тюрьму и т.д.», — заявил эксперт.

Погребинский заключил, что, поскольку Лукашенко хочет сохранить торговый оборот между странами, «он готов быть мягким» и лишь подчеркивает, что Зеленский зависим от западных кураторов, но не готов порвать отношения с Киевом.

Кроме того, глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее объявил, что в дальнейшем на мероприятиях «Восточного партнерства» Минск будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. «Восточное партнерство» — проект ЕС, направленный на укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.