Призыв Франции и Германии немедленно открыть все переходы на линии соприкосновения в Донбассе звучит кощунственно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства во вторник, 17 ноября

Ранее МИД Германии и МИД Франции призвали к скорейшему открытию имеющихся переходов на линии соприкосновения в Донбассе, отметив, по словам Захаровой, создание Украиной условий «для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины».

«Такое вольное обращение с фактами не может не вызывать удивления. Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября с.г., было сорвано по вине украинской стороны», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что использование КПП «Счастье» изначально предусматривалось исключительно для автотранспорта, но Киев перед запуском перехода отказался от предыдущих договоренностей и 10 ноября открыл переход как «пешеходный», зная о том, что у Луганска нет необходимых технических возможностей. В ЛНР это восприняли как провокацию.

По словам Захаровой, несмотря на многократные призывы договориться о деталях ранее согласованного автобусного проезда через КПВВ «Золотое», Киев уклонился от такой работы.

«Расстояние, которое необходимо преодолеть на этом пункте пропуска для пересечения нейтральной зоны, составляет более трех километров. Отказавшись от организации автобусного сообщения и обеспечения нормальных условий перехода, особенно в приближающихся зимних условиях, украинская сторона проявила безразличие к гражданам, большинство которых составляют больные люди преклонного возраста», — отметила официальный представитель МИД.

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Получается, что именно за такое "улучшение ситуации на переходах и облегчение положения людей" Германия и Франция хвалят Украину. На этом фоне кощунственно выглядит их призыв к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию. Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция. Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу», — сказала Захарова.

Она также отметила отсутствие критической реакции партнеров по «нормандскому формату» на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения.