Местные выборы на Украине показали, что в условиях тотального падения доверия к политическим партиям, к старому политикуму, люди тянутся к тем, кто им знаком, — мэрам, местным авторитетам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Андрей Золотарев

Дно пробито. Что творилось на выборах мэра в Одессе © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

«Если мы посмотрим на партии, которые заняли первые места на выборах в областные, городские советы, политическая карта Украины напоминает леопардовую шкуру. Если в прошлом году после выборов в Верховную Раду она была зеленой с отдельными вкраплениями других цветов, то теперь она пестрой расцветки», — сказал собеседник издания.

При этом украинские партии превратились во франшизы. То есть человек платит деньги, едет в Киев и получает мандат на представительство этой политической франшизы.

Андрей Золотарев напомнил о скандале в Днепре, когда местные представители ОПЗЖ поддержали мэра Бориса Филатова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.