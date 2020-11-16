По его словам, на Украине сейчас происходит регионализация украинской политики.
«Если мы посмотрим на партии, которые заняли первые места на выборах в областные, городские советы, политическая карта Украины напоминает леопардовую шкуру. Если в прошлом году после выборов в Верховную Раду она была зеленой с отдельными вкраплениями других цветов, то теперь она пестрой расцветки», — сказал собеседник издания.
При этом украинские партии превратились во франшизы. То есть человек платит деньги, едет в Киев и получает мандат на представительство этой политической франшизы.
Андрей Золотарев напомнил о скандале в Днепре, когда местные представители ОПЗЖ поддержали мэра Бориса Филатова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.