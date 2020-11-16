Ситуацию после второго тура выборов мэра, прошедшего 15 ноября в семи украинских городах, для издания Украина.ру прокомментировал украинский политтехнолог Андрей Золотарев

- Андрей, вчера в семи городах Украины прошли выборы мэров, и сложилась интересная ситуация в Одессе: два кандидата заявили о своей победе — Скорик и Труханов. Как вы думаете, что из этого выйдет?

— Я прогнозировал победу Труханова не потому, что он мне нравится и не нравится Скорик, а по объективным факторам. Во-первых, как и прогнозировалось, очень низкая явка. По большому счету, пришли на выборы только четверть избирателей. Не важно, Одесса это, Краматорск или Сумы, но явка очень низкая.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

В данном случае в Одессе мы видим противостояние двух факторов — местного хозяина жизни Геннадия Труханова и Николая Скорика, представляющего «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Я больше бы доверял данным, которые обнародовал Киевский международный институт социологии. Все-таки это «рукопожатная» социологическая компания, которая явно передергивать не будет. У нас все социологи не без греха, но эта все же уважаемая.

И с другой стороны, экзитпол «7-го канала», который отдает победу Скорику с форой 4%. Экзитпол КМИСа дает большее преимущество, в 13%, Труханову. Поэтому дождемся подсчетов, но я думаю, все-таки победит в Одессе Труханов.

Да, будет небольшая сенсация, которая ломает устоявшуюся тенденцию побед действующих градоначальников, в Краматорске. Там поддерживаемый «Оппозиционной платформой — За жизнь» самовыдвиженец [Александр] Гончаренко (один участок осталось подсчитать только на восемь утра) выигрывает у действующего мэра [Андрея] Панкова, причем с заметным преимуществом.

Гражданин России выиграл выборы мэра Одессы? — видео © скриншот видео Украина.ру

- Выборы в Днепре и ряде других городов назначены на 22 ноября. Это какой-то политтехнологический ход, чтобы провести более длительную избирательную кампанию, либо вызвано сложностью подготовки к выборам? И каковы тенденции в Днепре? Вы часто освещаете тему выборов здесь, это ваш родной город. Вы говорите, что итоги первого тура подтверждаются, то есть "перетекают" во второй. Как вы полагаете, господин Филатов подтвердит свой результат первого тура?

— Я думаю, что шансов больше у Филатова, однако обратите внимание: пичкая избирателей всевозможными рейтингами, политтехнологи Филатова очень тщательно скрывали другую цифру — антирейтинг действующего городского головы. Он очень высокий.

Тут вопрос в другом.

При низкой явке верх берет не тот, кто хорошо агитирует, а тот, кто хорошо организован, тот, кто может мобилизовать своих сторонников, взять их за руку и привести на участки. Определенные наработки есть и у Загида Краснова (ближайший соперник Филатова на выборах, политик и предприниматель, глава партии "Громадскька сила". — Ред.). Понятно, что для Филатова все это крайне неприятно, он рассчитывал победить в один тур, но это не удалось. Он теперь поет мантры про украденную победу, хотя этого и близко там не было, но дальше мы видели трудности с подсчетом.

Действующий мэр Днепра может проиграть выборы © dnepr.com

Для Филатова, естественно, будет крайне негативным, если он победит с небольшим отрывом, при такой низкой явке это подрывает его общественную легитимность. Даже когда приходит чуть больше 30%, ты побеждаешь в один тур и фиксируешь то, что ты лидер. А вот так, еле-еле перевалить, для Филатова это, безусловно, негатив.

Другое дело, что эти выборы показали, что в условиях тотального падения доверия к политическим партиям, к старому политикуму, люди тянутся к тем, кто им знаком, — мэрам, местным авторитетам. Происходит регионализация украинской политики.

Если мы посмотрим на партии, которые заняли первые места на выборах в областные, городские советы, политическая карта Украины напоминает леопардовую шкуру. Если в прошлом году после выборов в Верховную Раду она была зеленой с отдельными вкраплениями других цветов, то теперь она пестрой расцветки.

Это говорит об очень многом. Понятно, что это выборы местные, и любое сравнение здесь хромает, потому что очень многие манипулируют, переводя, трактуя едва ли не как выборы в Верховную Раду. Это неправильно.

Итоги выборов: поражение Зеленского в битве за столицу © Facebook, Віталій Кличко

Почему? Потому что партии у нас превратились во франшизы. То есть человек платит деньги, едет в Киев, получает мандат на представительство этой политической франшизы. И вот в Днепре — франшиза «Оппозиционной платформы — За жизнь». Уже был скандал, который долетел и до Москвы, когда местные представители ОПЗЖ поддержали Филатова. При этом самое мягкое выражение, которое употреблял Филатов по отношению к представителям партии ОПЗЖ, это «рыги» (регионалы. — Ред.) Ну а фразу «обещайте мразям все что угодно, а вешать мы их будем потом» — это все тоже помнят.

И вот на этом фоне на ясном глазу представители «За життя» выходят и рассказывают о том, что они поддерживают Филатова. А ларчик просто открывается: франшиза «За життя» была куплена [Геннадием] Корбаном. Правда, после этого будут определенные сложности в отношениях, потому что [сопредседатель ОПЗЖ Вадим] Рабинович, который, возможно, имел к этому определенное отношение, он вынужден был дезавуировать это заявление. Но, как говорят в Одессе, осадочек остался.

- Мы вспоминали недавно низкую явку — может быть, Офис президента специально назначил выборы на время карантина выходного дня? Неужели нельзя было перенести на более позднее время? Это звезды так сошлись или все это было сделано специально?

— Я думаю, что так сложилось. По большому счету, у нас ситуация, когда надо вводить полный локдаун. Карантин выходного дня — компромиссная мера, чтобы не вызвать массовое недовольство. А ситуация с заболеваемостью ковидом требует садиться на замок.

Наблюдатели зафиксировали нарушения во втором туре местных выборов на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Очень низкая явка во втором туре, например, в Южном Херсоне она еле превысила 10% голосов. Возникает вопрос не то что о легитимности выборов, а насколько стабильна власть подобных мэров, которые избраны десятью, а то и пятью процентами от этих проголосовавших? Насколько возможно, что ситуация может переиграться и 90-процентную массу тех, кто не пришел на выборы, сагитируют против тех, кто победил?

— В принципе да, это козырь, с ним будут работать против действующих мэров оппозиционеры, педалируя тем, что у них очень низкая легитимность. Но на возможность дорваться до корыта и хлебать из него большой ложкой это не повлияет.

То есть им [избранным кандидатам] важно, чтобы у них было де-юре, то есть чтобы у них было свое большинство и мандат мэра. Остальное — это уже явления второго порядка. Потому что там не политики, там люди деловые прежде всего возглавляют города.

Ну а в Херсоне можно поздравить господина Игоря Колыхаева с достаточно убедительной победой над Владимиром Сальдо. Там, кстати, интересный прецедент: две такие квазипартии — «Здесь нам жить» Колыхаева и блок Владимира Сальдо сошлись в финале. Обычно, как правило, одна какая-то партия доминирует, а тут две.

Победил действующий городской голова, то есть тот человек, у которого в данный момент в руках власть. Многие говорили, что и Сальдо ранее долгое время был мэром, и у него возможности, но когда властные рычаги находятся в твоих руках, у тебя очень большая фора. И этой форой градоначальники в полной мере воспользовались.

- Спасибо за комментарий, возможно, вновь свяжемся с вами 22 ноября, будем рады услышать ваше мнение о ситуации во Львове и Днепре.

— Вот во Львове будет реальная, как говорит молодежь, заруба — там разрыв компенсируемый, очень небольшой. Там также, с одной стороны, градоначальник, а с другой — идеологическая политсила «Европейская солидарность». Бывший губернатор [Львовской области Олег] Синютка против [действующего мэра Андрея] Садового. Садовый еще никогда не был так близок к провалу, но посмотрим, чья возьмет.