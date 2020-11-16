Дорога, соединяющая Степанакерт с Арменией, будет открыта утром 17 ноября. Об этом со ссылкой на командира российских миротворцев Рустама Мурадова сообщил в Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян

Лачинский коридор — шестикилометровая дорога, пролегающая по горным ущельям, между Нагорным Карабахом и Арменией.

«По заверениям командира миротворческого контингента РФ в Арцахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова завтра, 17 ноября, в 10.00 (09.00 мск) трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, как минимум до 25 ноября будет функционировать также трасса Мартакерт-Карвачар-Варденис.

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Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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