Лачинский коридор — шестикилометровая дорога, пролегающая по горным ущельям, между Нагорным Карабахом и Арменией.
«По заверениям командира миротворческого контингента РФ в Арцахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова завтра, 17 ноября, в 10.00 (09.00 мск) трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме», — говорится в сообщении.
Кроме того, как минимум до 25 ноября будет функционировать также трасса Мартакерт-Карвачар-Варденис.
10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
После заключения мирного соглашения в Ереване вспыхнули массовые протесты, участники которых обвинили премьер-министра Пашиняна в предательстве национальных интересов.
Оппозиция требует возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело.