Армянская оппозиция считает соглашение о прекращении огня в Карабахе унизительным актом о капитуляции, подписанным за спиной народа. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана вечером 16 ноября

Проблемный Карабах. Придут ли турки, и с чем уже столкнулись россияне © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Однако нынешнее правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном вести переговоры о независимости Нагорно-Карабахской республики не может.

«Национальное собрание (парламент) должно незамедлительно отменить военное положение, отправить в отставку премьера Никола Пашиняна, а затем избрать нового премьера и сформировать временное правительство национального согласия, а затем в кратчайшие сроки организовать новые парламентские выборы», — сказал Сагателян.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

После заключения мирного соглашения в Ереване вспыхнули массовые протесты, участники которых обвинили премьер-министра Пашиняна в предательстве национальных интересов.