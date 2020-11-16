По его словам, оппозиционеры надеются дипломатическим путем, путем переговоров попытаться в сложившейся ситуации свести уступки Армении к минимуму.
Однако нынешнее правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном вести переговоры о независимости Нагорно-Карабахской республики не может.
«Национальное собрание (парламент) должно незамедлительно отменить военное положение, отправить в отставку премьера Никола Пашиняна, а затем избрать нового премьера и сформировать временное правительство национального согласия, а затем в кратчайшие сроки организовать новые парламентские выборы», — сказал Сагателян.
10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
После заключения мирного соглашения в Ереване вспыхнули массовые протесты, участники которых обвинили премьер-министра Пашиняна в предательстве национальных интересов.