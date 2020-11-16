Кабинет министров Украины подготовил дополнительные меры поддержки предпринимателей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского

Украина: коронавирус, деньги и политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дениса Шмыгаля, правительство возобновит поддержку малых предпринимателей с детьми и программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника.

«Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», — сказал Шмыгаль.

Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14-15 ноября и продлится 3 недели — до полуночи 30 ноября. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

По словам политолога Руслана Бортника, любой локдаун — это попытка ядерной бомбой затушить сигарету. На Украине его уже применили весной. Повторное применение этого оружия вызывает коллапс в экономике и связанный с этим политический кризис.