Хотя сейчас Александр Лукашенко уверяет, что не будет передавать власть преемнику, полной уверенности в его словах нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

В пятницу, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями СМИ России, Украины, Молдавии, Казахстана. По словам Лукашенко, он не намерен передавать власть по наследству детям.

«Это в Белоруссии все время говорили, что он воспитывает из Коли (третий сын Александра Лукашенко, который регулярно появляется с отцом на официальных мероприятиях. — Ред.) следующего президента. Но опять-таки даже здесь нет абсолютной уверенности, потому что это сейчас он так говорит. Лукашенко сказал, что президентом станет тот, за кого проголосует белорусский народ. Что мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына?» — сказал политолог.

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Алексей Дзермант: Лукашенко может объявить о конституционной реформе в январе-феврале © Facebook, Алексей Дзермант

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.