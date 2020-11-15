Нефтяной транзит, если Лукашенко будет закупать нефть в Казахстане, Россия не перекроет, но энергоресурсы из-за этого будут стоить дороже, считает политолог Ростислав Ищенко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В пятницу, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями СМИ России, Украины, Молдавии, Казахстана.

- Ростислав Владимирович, в пятницу президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил о своей лояльности России, сказав, что «никогда Беларусь не отворачивалась от России», На ваш взгляд, что побудило его сделать такое заявление?

— Он и раньше делал такие заявления, что не мешало ему на практике проводить совершенно другую политику. Он вполне может считать свои действия поддержкой России, другое дело, что они объективно такими не являются. Но субъективно он вполне может считать, что он поддерживает Россию.

- То есть он продолжает свою игру?

Дмитрий Болкунец: Лукашенко не откажется от попыток передать власть сыновьям © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Почему же тогда Кремль поддержал Лукашенко, несмотря на его двойственную позицию?

— А куда деваться? Поддерживать его врагов? Так те еще хуже, те просто откровенные русофобы.

- В пятницу Лукашенко сказал, что никаких преемников не будет, как и его досрочной отставки. Как будет развиваться политический процесс в Белоруссии?

— Лукашенко сказал, что не намерен передавать власть по наследству детям. Я в данном случае никогда не говорил, что он намерен передавать власть по наследству. Это в Белоруссии все время говорили, что он воспитывает из Коли (третий сын Александра Лукашенко, который регулярно появляется с отцом на официальных мероприятиях — Ред.) следующего президента. Но опять-таки даже здесь нет абсолютной уверенности, потому что это сейчас он так говорит. Лукашенко сказал, что президентом станет тот, за кого проголосует белорусский народ. Что мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына? Он не сказал ничего определенного.

- А возможен ли в Белоруссии казахстанский вариант, при котором Лукашенко станет лидером нации, если сдаст полномочия?

— Нет, невозможен, потому что для европейских государств бывшего Советского Союза такая форма правления не характерна. В наших условиях тот, кто сдает полномочия, то сдает власть.

- Накануне встречи Лукашенко с представителями СМИ в Минске погиб 31-лтний Роман Бондаренко. Его гибель протестующие уже сакрализировали. Как вы считаете, будут ли еще жертвы?

— В ситуации, когда группы людей сталкиваются друг с другом погибшие и искалеченные бывают всегда. Почему Белоруссия может быть исключением?

- Можно ли предположить, что это была сознательная провокация или это трагическая случайность?

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не согласится на транзит такой нефти по своей территории. Насколько обоснованы такие заявления?

— Почему же не разрешит… В свое время была проблема с транзитом газа, потому что трубопроводы были заполнены газпромовским газом. Но нефть можно и в цистернах возить по железной дороге. Россия не может запретить Белоруссии возить по железной дороге цистерны с нефтью. Это обычный транзит.

Лукашенко в данном случае лукавит. Нефтяной транзит, если Лукашенко будет закупать нефть в Казахстане, Россия не перекроет. Просто нефть из-за этого будет стоить дороже.

Россия же ему платит за транзит. И он будет платить за транзит, нефть из-за этого будет стоить дороже, чем российская. Далеко купил, привез, заплатил за транзит. Это же дороже. А ему надо дешевле, а дорого можно купить где угодно