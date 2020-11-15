Во Всебелорусском народном собрании (ВНС) примет участие не только ядерный электорат президента Белоруссии Александра Лукашенко, но и представители других политических сил, сказал политолог Алексей Дзермант 14 ноября в интервью Украина.ру

«Если судить по опыту предыдущих лет, то в нем принимал участие ядерный электорат Лукашенко из разных регионов и коллективов. В этот раз, мне кажется, будет присутствовать какая-то часть со стороны разных политических сил, которые посчитают нужным принять в нем участие и что-то предложить», — сказал Дзермант.

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При этом он не исключил, что на ВНС будут присутствовать представители новых движений, позиционирующих себя как пророссийские.

Читайте интервью Дзерманта на сайте Украина.ру.