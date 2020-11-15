«Если судить по опыту предыдущих лет, то в нем принимал участие ядерный электорат Лукашенко из разных регионов и коллективов. В этот раз, мне кажется, будет присутствовать какая-то часть со стороны разных политических сил, которые посчитают нужным принять в нем участие и что-то предложить», — сказал Дзермант.
В то же время он затруднился предсказать, какие именно это будут силы, а также будет ли среди них оппозиция, и если будет, то какая.
При этом он не исключил, что на ВНС будут присутствовать представители новых движений, позиционирующих себя как пророссийские.
Читайте интервью Дзерманта на сайте Украина.ру.