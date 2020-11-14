В Госдепартаменте США напуганы тем, что подводные аппараты РФ «Посейдон» будут использоваться в военное время для затопления городов США при помощи «радиоактивных цунами», пишет РИА Новости 14 ноября со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства

Белый дом отверг предложение Путина о продлении договора СНВ-3 © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Он отметил, что в России ранее говорили о том, что могут «ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если увидят приближающуюся баллистическую ракету».

«Также вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», — цитирует агентство Форда.

Форд также отметил, что США обеспокоены тем, что в эксплуатации в России может оставаться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которая на Западе известна как «Мертвая рука».