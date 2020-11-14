По словам помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, у Соединенных Штатов «есть причины для опасений» по поводу российской политики в сфере ядерного сдерживания.
Он отметил, что в России ранее говорили о том, что могут «ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если увидят приближающуюся баллистическую ракету».
«Также вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», — цитирует агентство Форда.
Форд также отметил, что США обеспокоены тем, что в эксплуатации в России может оставаться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которая на Западе известна как «Мертвая рука».