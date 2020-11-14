В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский отметил, что политика России в ближнем зарубежье регионализируется, и постсоветское пространство перестало быть единым

По словам эксперта, Россия после 2014 года де-факто отказалась от планов быстрого создания большого постсоветского интеграционного проекта и, соответственно, от планов получения статуса региональной державы, сконцентрировавшись на более дальних и более значимых для международных отношений регионах.

«Там Россия смогла довольно успешно разыграть свою партию и в результате вернулась в число мировых держав. Интерес России к ближнему зарубежью несколько ослаб. Интеграционное давление, которое прежде оказывала Москва, имело некоторый стабилизирующий характер, а сейчас оно несколько ослаблено. Более того, политика России в ближнем зарубежье регионализируется. В общем, можно сказать, что постсоветского пространства — именно как единого пространства — уже не существует», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Россия и постсоветское пространство © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Он отметил, что к самому понятию «постсоветское пространство» можно подходить двояко: в России его рассматривают как историческую характеристику, то есть определение территории, на которой когда-то располагался Советский Союз, а Запад видит в нём геополитический конструкт, сохраняющий в себе часть тех систем, которые сложились ещё при СССР.

«На мой взгляд, самой России давно уже невыгодно предлагать крупные проекты, которые объединяли бы всё постсоветское пространство. Когда мы предлагаем одинаковые интеграционные проекты и для Киргизии, и для Белоруссии, мы естественным образом ослабляем саму интеграционную конструкцию, потому что это слишком разные страны и у них слишком разные интересы. В этом плане некоторая регионализация российской политики, то есть отход от принципа общих предложений для всех регионов бывшего СССР, вполне разумна. Советский Союз развалился почти 30 лет тому назад, а политика должна быть не столько ностальгической, сколько эффективной», — добавил Неменский.