Эксперт отметил, что действия Дональда Трампа на постсоветском пространстве ничем не отличались от действий Барака Обамы, и политика Джо Байдена ничем не будет отличаться от действий Трампа.
«Это единственное направление, в котором они проводят единую политику, и мы эту политику знаем. Они пытаются оторвать постсоветские государства от России, чтобы потом создать вокруг России «санитарную зону» и попытаться расчленить саму Россию», — подчеркнул Жарихин.
Исходя из этого, постсоветскому региону не нужно ждать принципиально новых потрясений от победы Байдена, потому что потрясения будут «старыми», добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.