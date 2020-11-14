Республиканцы и демократы рассорились по всем направлениям внутренней и внешней политики США, кроме одного — это направление называется «постсоветское пространство». Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Дональда Трампа на постсоветском пространстве ничем не отличались от действий Барака Обамы, и политика Джо Байдена ничем не будет отличаться от действий Трампа.

«Это единственное направление, в котором они проводят единую политику, и мы эту политику знаем. Они пытаются оторвать постсоветские государства от России, чтобы потом создать вокруг России «санитарную зону» и попытаться расчленить саму Россию», — подчеркнул Жарихин.

Исходя из этого, постсоветскому региону не нужно ждать принципиально новых потрясений от победы Байдена, потому что потрясения будут «старыми», добавил политолог.

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